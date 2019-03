Primarie Pd, Prodi: "E' un voto per il cambiamento"

Il voto espresso alle Primarie del Pd "non è contro il governo, è un voto per il cambiamento". Lo ha dichiarato Romano Prodi, al suo arrivo al seggio a Bologna. "Non si deve mai votare contro, si deve votare pro", ha spiegato l'ex premier, aggiungendo: "Attenzione però perché se si continua così, il Paese va proprio in serie C o D. Questa è la realtà che viviamo".