Primarie Pd, organizzazione: "Hanno votato 1,5 milioni di persone"

Il primo a votare alle primarie, tra i volti noti del Pd, è stato Walter Veltroni. L'ex segretario si è recato al gazebo di piazza Fiume, a Roma, alle 8 in punto, per esprime la sua preferenza. A Roma votano anche Paolo Gentiloni, Luca Zingaretti e Roberto Giachetti. Maurizio Martina andrà nella sua città, Bergamo. Carlo Calenda vota e fa lo scrutinatore nel gazebo di Piazza del Popolo, sempre a Roma, mentre Matteo Renzi ha espresso le sue preferenze andando in Vespa alla Leopoldina, a Firenze. Il leader storico dell'Ulivo, Romano Prodi, è nella sua Bologna.

Dal Moro ha affermato che "l'affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania". Dal Moro ha quindi spiegato che intorno alle 23 dovrebbero essere diffusi dati relativi al 30% dei votanti, dati in grado di indicare una proiezione attendibile.



Comitato Zingaretti: "Da trend sopra 60%" - Dai primi risultati che arrivano dalle sezioni, considerando i trend, Nicola Zingaretti sarebbe in testa nelle primarie Pd con oltre il 60% dei voti. È quanto si apprende da fonti del comitato del governatore del Lazio.



Giacchetti: "Zingaretti sarà segretario" - Sembra sicuro del risultato delle Primarie anche Roberto Giacchetti che poco dopo la chiusura dei seggi ha twittato: "Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del Pd per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie".



Necessario il 50% dei voti - Viene eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale. I tre candidati alla carica di segretario del partito sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.