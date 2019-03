Primarie Pd, Gentiloni: "Ora niente giochini con il M5s"

Il voto alle primarie del Pd per Nicola Zingaretti alla guida del partito "è stata una spinta di straordinaria speranza, ora il nostro problema è non deluderla". Lo ha affermato Paolo Gentiloni, sottolineando che "non si dovranno fare giochini con il M5s". "L'investimento effettuato da due milioni di persone sul Pd non può essere deluso, dobbiamo vincere le elezioni", ha aggiunto l'ex premier.