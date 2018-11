Prescrizione, ministro Bongiorno: "Bomba disinnescata, mai in vigore senza una riforma"

"Le due riforme - sottolinea in una intervista al Corriere della Sera - sono strettamente collegate". Con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, aggiunge Bongiorno, "concordiamo che andranno ridotti innanzitutto i tempi delle indagini soggetti oggi a proroghe infinite".



"La clausola di collegamento tra questa norma che blocca la prescrizione dopo il primo grado e la legge che ridurrà i tempi dei processi - spiega quindi la Bongiorno - disinnesca quell'effetto bomba atomica che mi preoccupava molto perché oggi i processi hanno una durata infinita". "In base all'esperienza che ho fatto in politica - aggiunge -, ho capito da tempo che quella della giustizia è una materia davvero delicata. Purtroppo le riforme vengono spesso annunciate e poi rinviate. Ma con questa norma, fortemente voluta dal M5s, e la clausola di collegamento con la riforma del processo voluta dalla Lega abbiamo un traguardo certo: dicembre 2019". "Sono norme collegate l'una all'altra - sottolinea -. La prima entra in vigore quando la seconda sarà in vigore. Punto. Altrimenti rischiamo di innescare di nuovo la bomba atomica. Io, comunque, dico che ce la faremo".