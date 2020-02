Prescrizione, Liguori: "È un pasticcio grosso, i giustizialisti sono una sciagura"

La riforma della prescrizione è uno dei temi più caldi della situazione politica italiana. Il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, a "Stasera Italia", ha commentato il dibattito tra giustizialisti e garantisti: "Quello della prescrizione è un pasticcio grosso - ha spiegato - Si tratta di un discorso che riguarda le garanzie generali dei cittadini con la giustizia. La contrapposizione è naturale e sacrosanta. E io sono sempre stato dalla parte dai garantisti e penso che i giustizialisti sono una sciagura per la giustizia"

Inoltre, per Liguori, va considerato anche il caso politico che si nasconde dietro a un'eventuale riforma: "Sembra che ci sia un accordo per non far cadere il governo"