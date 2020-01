Prescrizione: "Correttivi o in Cassazione sarà crisi"

Giovanni Mammone, primo presidente della Cassazione, lancia l'allarme per gli effetti della riforma sulla prescrizione. Il venir meno delle prescrizioni che maturano in Appello porterebbe all'Alta Corte "un significativo incremento del carico penale (vicino al 50%) che difficilmente potrebbe essere trattato". "Risulta necessario - spiega Mammone - attuare le più opportune soluzioni normative, strutturali e organizzative per scongiurare la crisi".