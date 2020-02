Prescrizione, Conte: "No ai malintesi, lavoro per processo più giusto"

"Non vorrei si fosse creato un malinteso, ma quando ragiono di garantismi o giustizialismi mi riferisco a semplificazioni astratte brandite come armi ideologiche in un confronto politico. E' chiaro che dobbiamo essere tutti per tutte le garanzie costituzionali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando della prescrizione. "Detto questo a me piace lavorare per un processo penale più celere e giusto", ha aggiunto.