Premierato, La Russa chiarisce: "Mai parlato di modifica dei poteri del presidente della Repubblica"

Cosa ha detto Ignazio La Russa alla cerimonia dello Scaldino

Il presidente del Senato continua pubblicando il video in cui parla di "ridimensionamento dei poteri ulteriori del Colle", così come voluto dai padri costituenti. "Credo che i poteri costituzionali non siano minimamente intaccati - aveva affermato il senatore di Fratelli d'Italia -. Cioè nessuno degli articoli sui poteri del presidente viene modificato. Si può dire: c'è una Costituzione materiale ormai che attribuisce al presidente poteri più ampi di quella che la Costituzione in origine prevedeva. E un'elezione diretta del presidente del Consiglio, la cui carica durerebbe 5 anni, potrebbe ridimensionare l’utilizzo costante di questi ulteriori poteri. Non eliminarli, ridimensionarli. Può darsi. Ma sarebbe un atto di salute della nostra Costituzione, non un atto di debolezza. Perché lascerebbe al presidente della Repubblica quei compiti che i padri costituenti vollero in larga parte e che ha dovuto meritoriamente allargare - dico il presidente.. ma vuol dire i presidenti - nel tempo, per supplire a carenze della politica, tra i quali quelle della necessità della politica di difendersi dalla durata troppo breve dei governi".