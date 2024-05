Premierato, ok al primo articolo: aboliti i senatori a vita

Il Senato ha approvato l'articolo 1 del ddl sul premierato elettivo.

Questo significa l'abolizione del potere del presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita. L'articolo è stato votato per alzata di mano, ragione per cui non si conoscono i numeri dei favorevoli e dei contrari. Rimangono comunque in carica gli attuali senatori a vita di nomina presidenziale.