Premierato, Liliana Segre: "Aspetti allarmanti, non posso tacere"

Anche le tribù della preistoria avevano un capo". Con queste parole la senatrice a vita Liliana Segre ha concluso il proprio intervento in Senato durante la discussione generale sul premierato , con un discorso estremamente critico sul ddl Casellati. In esso ha ravvisato "aspetti allarmanti" su cui - ha detto - "non posso e non voglio tacere". Parole che sono rimbalzate sui siti di informazione e sui social. E potrebbero avere un notevole peso in un futuro referendum.

"Non tutto può essere sacrificato in nome dello slogan 'scegliete voi il capo del governo!'.

Tgcom24

La giornata dell'opposizione L'aula di Palazzo Madama è stata impegnata nella seconda giornata dedicata alla discussione generale che potrebbe concludersi già mercoledì 15 maggio, con la stragrande maggioranza degli interventi da parte di senatori d'opposizione. Questi hanno tutti confermato la contrarietà all'elezione diretta e soprattutto al meccanismo del Parlamento eletto "a trascinamento" del candidato premier, senza garanzie di un ballottaggio.

I punti del ddl contestati da Liliana Segre Ma, in particolare, l'intervento della senatrice a vita Liliana Segre, nominata dal Presidente Sergio Mattarella, ha caratterizzato la giornata per la nettezza degli argomenti contro il ddl: innanzitutto sul metodo seguito dalla maggioranza ("una prova di forza") e in secondo luogo sul merito ("una sperimentazione temeraria").

Secondo Segre il testo voluto dal centrodestra, con l'elezione del Parlamento a trascinamento del candidato premier "produce un'abnorme lesione della rappresentatività del parlamento, ove si pretenda di creare a qualunque costo una maggioranza al servizio del presidente eletto, attraverso artifici maggioritari tali da stravolgere al di là di ogni ragionevolezza le libere scelte del corpo elettorale". Che pure la Corte costituzionale, ha ammonito Segre, ha bocciato due volte per il Porcellum e per l'Italicum.

Inoltre, ha insistito Segre, la riforma produce "il drastico declassamento a danno del Presidente della Repubblica": questi "non solo viene privato di alcune fondamentali prerogative, ma sarebbe fatalmente costretto a guardare dal basso in alto un presidente del Consiglio forte di una diretta investitura popolare. E la preoccupazione aumenta per il fatto che anche la carica di Presidente della Repubblica può rientrare nel bottino che il partito o la coalizione che vince le elezioni politiche ottiene, in un colpo solo, grazie al premio di maggioranza".

E con la maggioranza assoluta, il premier avrà anche il controllo delle nomine dei giudici della Corte costituzionale "e degli altri organi di garanzia". E poi la sferzata finale: "Anche le tribù della preistoria avevano un capo, ma solo le democrazie costituzionali hanno separazione dei poteri, controlli e bilanciamenti, cioè gli argini per evitare di ricadere in quelle autocrazie contro le quali tutte le Costituzioni sono nate".