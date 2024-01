Meloni: "Mes è uno strumento obsoleto" | "Caso Degni? Fa militanza, Schlein ne risponda" | "Pozzolo irresponsabile, ho chiesto la sospensione da FdI"

Mes, caso Degni e Pozzolo, appalti Anas, migranti: sono numerosi i temi affrontati dal premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno.

"Sarà un anno molto complesso per tutti, un anno che vede molte scadenze importanti, penso alla presidenza italiana del G7, per la quale siamo tutti molto impegnati", ha ricordato il premier. Sul Mes "il governo si è rimesso all'Aula e la ratifica è stata bocciata, io penso che nella reazione dei mercati si legga una consapevolezza rispetto al fatto che è uno strumento obsoleto". La sfida a Schlein: "Risponda sul caso Degni". Pugno duro sulla vicenda Pozzolo: "Ho chiesto deferimento ai probiviri di FdI e sospensione dal partito". Sugli appalti Anas "Salvini non è chiamato in causa e credo che non debba riferire in Aula". Alla conferenza non partecipano i rappresentanti della Fnsi per protesta contro la "legge bavaglio".