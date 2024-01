Sparo Capodanno, due testimoni: "Ha fatto fuoco Pozzolo"

Tgcom24

L'identità dei due testimoni viene mantenuta riservata, ma già in precedenza un altro testimone (che non è chiaro se faccia parte dei due citati dagli investigatori), un agente di polizia, aveva raccontato che fosse stato proprio Pozzolo a sparare: "Era allegro, ha tirato fuori la pistola senza che nessuno glielo avesse chiesto e all'improvviso è partito lo sparo". E anche la vittima, Luca Campana, aveva smentito il deputato dichiarando di non aver mai toccato l'arma e presentando querela.

Pozzolo, da parte sua, continua a sostenere di non essere stato lui a sparare. Ma secondo quanto riferisce il Corriere della Sera "agli atti dell’indagine ci sono verbali che lo smentiscono in maniera netta", e "sono tre le persone che raccontano di averlo visto tirare fuori la pistola e mostrarla". E se il primo ha raccontato di essere uscito dalla sala prima dello sparo, gli altri due erano ancora lì, e hanno confermato che "quando è partito il colpo l'arma era in mano a Pozzolo". E anche se tutti parlano di un incidente, non hanno esitazioni, nei verbali, a puntare il dito contro il deputato di FdI.