Potenza, Salvini fa il "Volo dell'Angelo" sulle Dolomiti lucane

Steso su una tavola e lanciato su un cavo a forte velocità. Matteo Salvini ha fatto il "Volo dell'Angelo" nelle Dolomiti lucane e precisamente a Castelmezzano (Potenza) , da dove ha raggiunto il paese di Pietrapertosa. "Un'esperienza fantastica - ha scritto il leader della Lega su Instagram nel postare il video - Grazie ai lavoratori del 'Volo dell'Angelo' di Castelmezzano, in Basilicata, che hanno inaugurato la stagione turistica. Amici, in Italia abbiamo il mare, le montagne e i laghi più belli del mondo: rimaniamo nel nostro Paese questa estate".

Proprio il 3 luglio, è ripartito l'"adrenalinico" collegamento che unisce Castelmezzano e Pietrapertosa. Si tratta della 14esima stagione di apertura, che andrà avanti fino al 7 novembre. L'impianto a moto inerziale, il più lungo d’Europa, funzionerà tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 18.30, tranne il mercoledì, mentre ad agosto sarà senza interruzioni.



Un'attrazione che, negli anni, ha accolto tanti turisti, provenienti principalmente da Puglia (28 per cento), Campania (14 per cento) Lazio (dieci per cento), dalla stessa Basilicata (14 per cento) e dalla Lombardia (7,5 per cento). Si vola ad una velocità che sfiora e 120 chilometri orari su un cavo d'acciaio che copre una distanza fra 1.415 e 1.452 metri.