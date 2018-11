Poste, l'ad Del Fante: "Non chiuderemo uffici in piccoli Comuni"

L'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, promette "dieci impegni" ai tremila sindaci di piccoli Comuni che l'azienda ha riunito a Roma. Il primo è che "in tutti i Comuni non chiuderemo alcun ufficio postale - spiega Del Fante -. Dovete contare su Poste italiane e sulle azioni che farà per rendere le vostre comunità e i nostri servizi i più efficienti possibili".