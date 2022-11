Ponte sullo Stretto, Salvini: "Entro due anni l'avvio dei lavori"

"Ponte sullo Stretto? L'avvio dei lavori sarà entro due anni, con il coinvolgimento dell'Ue".

E' quanto assicura Matteo Salvini che, da ministro delle Infrastrutture, torna sul tema del collegamento tra la Calabria e la Sicilia indicando "un arco temporale" per l'inizio dell'opera. "Nel Consiglio dei ministri di lunedì - sottolinea - verrà riattivata la società Stretto di Messina, che è ferma da 9 anni nonostante i costi per gli italiani. E lì c'è un altro ponte, che conto di far partire dopo 50 anni. Conto che in questa legislatura partano i lavori".