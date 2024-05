Ponte sullo Stretto, Salvini: farò di tutto per aprire cantieri entro 2024

"Farò di tutto per aprire i cantieri nel 2024, perché i lavori daranno occupazione".

Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando del Ponte sullo Stretto. "I tecnici hanno deciso di prendersi quattro mesi in più per fare tutte le analisi ambientali, non strutturali - ha aggiunto -. L'ideologia non può bloccare la modernità e lo sviluppo".