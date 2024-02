Ponte sullo Stretto, procura Roma apre fascicolo senza indagati dopo esposto Pd e Avs

Salvini: "Il Pd mi ha denunciato? Il ponte è un diritto"

"Solo in Italia si riesce a fare battaglia politica su un ponte, una autostrada, sulla Tav. Quello sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani, inquinare di meno, viaggiare più in fretta. Il Pd ha fatto una denuncia alla procura perché vogliamo fare il ponte, che è un diritto di milioni di italiani". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La probabilità che si faccia il ponte sullo Stretto da zero a 100?: "È 100", ha aggiunto il vicepremier.