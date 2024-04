Pnrr, governo chiede voto di fiducia sul dl per l'attuazione

Il governo ha chiesto nell'Aula della Camera il voto di fiducia sul decreto per il completamento dell'attuazione del Pnrr.

La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la riunione dei Capigruppo per decidere sul prosieguo dei lavori. "In questo decreto noi finanziamo per intero tutte le risorse dei progetti che non abbiamo tagliato, come abbiamo sempre detto, ma abbiamo spostato fuori dal Pnrr, garantendo sempre che avremmo dato una copertura", ha spiegato Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr.