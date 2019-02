Pil, Renzi a Di Maio: falso colpa sia nostra,i numeri lo dimostrano

"Durante il governo dei Mille Giorni sono state adottate incisive misure di politica economica" e "l'esecutivo di Paolo Gentiloni ha proseguito sulla linea tracciata in continuità. Così Matteo Renzi al Corriere della Sera risponde al vicepremier Luigi Di Maio secondo cui l'Italia non è mai uscita dalla crisi. "Quello che ha detto è clamorosamente falso. I risultati ci sono stati, come appare chiaramente dai dati Istat", ha aggiunto.