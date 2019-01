Pil, Conte: "Mi aspetto un'ulteriore contrazione, ma poi recupereremo"

"Dai dati del quarto trimestre del 2018 mi aspetto un'ulteriore contrazione del Pil". Lo afferma il premier Giuseppe Conte. "Anche se i dati congiunturali sono sfavorevoli, non dobbiamo girare la testa dall'altra parte. Il fatto positivo è che non dipende da noi, ma da fattori esterni". Nel 2019, soprattutto nel secondo semestre, sottolinea, "ci sono tutti gli elementi per sperare in un riscatto e ripartire con entusiasmo, lo dice anche l'Fmi".