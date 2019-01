Pil, Conte: "Mi aspetto un'ulteriore contrazione, ma poi recupereremo" | Governo: "Frutto fallimenti passato"

Parlando al Consiglio generale di Assolombarda a Milano, il premier sottolinea: "Abbiamo una economia che crescerà. Dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo".



"Sbagliato dire che le imprese sono il nostro nemico" - "Dire che consideriamo le imprese come un nemico o un ingombro è quanto di più sbagliato possibile", spiega ancora Conte, precisando che "vogliamo rilanciare il tessuto produttivo, perché l'economia italiana continua a essere frenata da fattori strutturali. Dobbiamo ripartire con uno spirito di collaborazione. Questo governo ha tanto entusiasmo e tanta voglia di riscatto. È un imperativo etico e ideale. Questa voglia di cambiamento che abbiamo intercettato ci ha dato una forte investitura, che abbiamo ancora, che ci responsabilizza".



"A febbraio piano sicurezza sulle infrastrutture" - Secondo il primo ministro, "a metà febbraio possiamo rendere operativo il piano nazionale per il riammodernamento e la sicurezza delle infrastrutture, con vari miliardi, attraverso la protezione civile". Per Conte sono pronti "sonori miliardi freschi per mettere in sicurezza il territorio e le regioni che hanno dichiarato lo stato di emergenza. Ne approfitteremo per il sistema viario, per ammodernare le infrastrutture".



"Manovra? Importante aver scongiurato infrazione Ue" - "Abbiamo elaborato una Manovra economica che ci ha spinto in una zona molto rischiosa - conclude Cone -, siamo andati vicino a un procedimento di infrazione, siamo riusciti a scongiurarlo ed è stato importante per il sistema Paese. La procedura ci avrebbe creato dei seri problemi, per fortuna è alle spalle".



Governo: "Recessione frutto di fallimenti del passato" - Sulla recessione fonti di governo spiegano che è "frutto di fallimenti del passato. Noi siamo qui per invertire la rotta e lo stiamo facendo, la nostra Manovra è entrata in vigore meno di un mese fa, reddito e quota 100 produrranno i loro effetti da aprile".