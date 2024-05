Piero Fassino, la Procura vuole fare chiarezza: avviso di garanzia e interrogatorio in arrivo

Piero Fassino era stato denunciato per tentato furto il 15 aprile: il deputato del Pd era stato bloccato al duty free dell'aeroporto di Fiumicino con un profumo, "Chance" di Chanel, dal valore di 130 euro nella tasca del giaccone. Dichiarò poi di "volerlo comprare per la moglie" ma di averlo appoggiato nella giacca perché aveva le "mani occupate".

Le prove del taccheggio sono raccolte in un'informativa degli agenti della polizia aeroportuale (Polaria). Informativa che è stata acquisita dalla Procura di Civitavecchia. Secondo il quotidiano La Repubblica, l'ex sindaco di Torino è già stato formalmente iscritto nel registro degli indagati.

Le testimonianze dei dipendenti

Nella relazione acquisita figurano sei testimonianze di dipendenti del negozio, che indicano Fassino come responsabile del furto per il quale è stato denunciato. E ancora: l'ex ministro, che frequentava abitualmente quel punto vendita, avrebbe cercato, sempre secondo le citate testimonianze, di sottrarre dei profumi in altre circostanze. Fassino però ha sempre definito un "equivoco" l'accaduto manifestando la volontà di pagare regolarmente.