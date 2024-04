Piero Fassino denunciato per tentato furto: l'informativa della Polaria trasmessa alla Procura di Civitavecchia

I magistrati della Procura di Civitavecchia hanno ricevuto l'informativa della Polaria in merito alla vicenda del tentato furto di una confezione di profumo per cui è stato denunciato il parlamentare Piero Fassino. L'episodio sarebbe accaduto in un negozio del duty free dell'aeroporto di Fiumicino il 15 aprile.

All'incartamento è stato allegato anche il video di quanto avvenuto nello scalo della Capitale e ripreso da una telecamera di sicurezza presente nell'esercizio commerciale.