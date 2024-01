Pier Silvio Berlusconi: "Io in politica? Non ho cambiato idea | Opinione positiva su quanto fatto dal governo"

"E' vero che mi tirano sempre in ballo, anche personalmente. Ma ad oggi penso e spero che Forza Italia possa fare un buon lavoro". Per l'ad di Mediaset "Tajani è la persona giusta e ha una qualità importantissima che è la serietà nel lavoro soprattutto come membro del governo". E sull'operato di questo esecutivo niente da ridire: "Ho un'opinione positiva su ciò che è stato fatto".

"Io in politica? Non è cambiata la mia posizione", così Pier Silvio Berlusconi a chi, a margine della conferenza stampa di Cologno Monzese, gli chiede di un ripensamento sul suo "futuro".

Il futuro di Forza Italia - Sulla figura di Antonio Tajani, dunque, Pier Silvio Berlusconi non ha dubbi che sia l'uomo giusto. Certo, aggiunge "è impossibile sostituire la leadership di mio padre, ma creare una squadra di persone in grado di portare avanti quello che lui ha creato. Una squadra che va arricchita anche da esponenti giovani per avere una crescita".

Il governo promosso - Sulle politiche dell'attuale governo niente d ridire: "Ho un'opinione positiva su ciò che è stato fatto", dice Pier Silvio Berlusconi. Poi una riflessione da editore: "Dal nostro punto di vista servirebbe una maggior attenzione alla tutela dei campioni nazionali ed europei, che vuole dire anche stabilire regole più precise per i giganti del web". Per l'ad di Mediaset questo è un passo indispensabile: "Penso che avere campioni europei in termini di aziende - conclude - possa essere una risposta importantissima per rafforzare l'Europa".