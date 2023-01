Piantedosi: "Il governo non intende cambiare sulle intercettazioni"

Per Piantedosi "le intercettazioni sono importanti, sicuramente per i reati di terrorismo e di mafia e per tutto ciò che può portare a indagini su reati importanti".

Il ministro dell'Interno ha quindi sottolineato: "Non credo che Nordio abbia mai messo in discussione questo principio, al di là poi di affermazioni che si prendono in contesti diversi. Porto la testimonianza presa in Consiglio dei ministri: il governo non intende toccare il sistema delle intercettazioni o rivederlo depotenziando gli strumenti di indagine, men che meno su mafia e terrorismo".