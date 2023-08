Dossieraggio su politici e vip, il legale del finanziere: "Ha sempre rispettato le regole"

Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Massimo Clemente, difensore del finanziere indagato per il presunto dossieraggio su politici e vip . L'inchiesta della procura di Perugia è nata dopo l'esposto presentato dal ministro della Difesa Guido Crosetto in seguito alla pubblicazione su alcuni giornali di notizie riservate sulla sua precedente attività professionale. "Confidiamo che il lavoro della magistratura sia rapido per poter dimostrare che non ha commesso alcun reato. Ha sempre svolto il suo compito con rigore , senso del dovere e non ha mai divulgato notizie a terzi", ha aggiunto il legale.

"Stupiti dal clamore" - L'ufficiale della guardia di finanza è indagato con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico. "Siamo colpiti dal clamore che ha assunto questa vicenda - ha detto all'Adnkronos l'avvocato Clemente -. Abbiamo appreso dalla stampa che l'indagine dalla procura di Roma è stata trasferita a quella di Perugia. Davanti ai magistrati di piazzale Clodio, il mio assistito ha reso un interrogatorio dove ha fornito la sua versione dei fatti e non ha difficoltà a farlo nuovamente davanti ai pm di Perugia"

"Non ha mai fatto dossier" -"Il suo lavoro era investigare, lo fa da quasi trent'anni. Faceva parte di un gruppo che si occupava di indagini sulla criminalità organizzata. E se nel corso delle attività si è imbattuto in nomi di politici, il suo lavoro è sempre stato sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Non ha mai usato le indagini per attività di dossieraggio", ribadisce il difensore del finanziere.

Ulteriori accertamenti - L'inchiesta intanto procede. La procura di Perugia è infatti impegnata a verificare le ragioni degli accessi alle banche dati effettuati dal finanziere, che all'epoca dei fatti era in servizio alla procura nazionale antimafia, in particolare al gruppo di lavoro per lo sviluppo di Segnalazioni di operazioni sospette (Sos). Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Raffaele Cantone, stanno vagliando gli accessi ritenuti non legittimi. Tutto ciò servirà a stabilire se con tali informazioni sia stata operata un'attività di dossieraggio, come sospettato dagli investigatori. Il finanziere, che nel frattempo è stato trasferito in un altro reparto, ha rivendicato la correttezza del proprio comportamento, sostenendo di fronte agli investigatori di aver agito per motivi d'ufficio.

L'inizio - A far partire l'indagine, come detto, è stato un esposto presentato dal ministro Crosetto a ottobre 2022, dopo la pubblicazione di un articolo sui guadagni da lui percepiti tra il 2018 e il 2021. Ma già dal 2020 la pubblicazione su diversi quotidiani di Sos che riguardavano politici - come Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Rocco Casalino - hanno destato sospetti. Il fascicolo è stato trasmesso a Perugia per il possibile coinvolgimento di magistrati in servizio a Roma.

Le parole di Crosetto - In una lettera al Corriere della Sera, il ministro della Difesa si è detto "orgoglioso" di avere dato la possibilità alla magistratura "di fare piena luce sul rischio che soggetti che dovrebbero garantire la normale vita democratica la mettano in pericolo". Crosetto ha parlato di "vicenda oscura ai danni di un ministro e di un politico, che - se colpito con dossier costruiti ad arte - avrebbe potuto mettere in crisi la nascita dell'intero governo Meloni, fin dal suo esordio".