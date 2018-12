Per colazione Salvini pubblica un selfie con pane e Nutella, il web insorge: "A Catania cadono le case"

Scoppia la polemica per una foto pubblicata su Twitter da Matteo Salvini . Questa mattina il ministro dell'Interno ha postato un selfie in cui fa colazione e chiede ai suoi seguaci: "Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro?". Le risposte sono state però tutt'altro che amichevoli. Molti utenti hanno infatti ricordato al vicepremier che nella notte si è verificata una forte scossa di terremoto a Catania e l' omicidio del fratello di un collaboratore di giustizia.

"Il nostro comincia con l'omicidio a Pesaro di un collaboratore di giustizia sotto protezione e un terremoto di magnitudo 4.8 che ci fa stare in pensiero per i nostri fratelli siciliani", ha risposto un utente. "Io mi sono svegliato alle 3.19. Ma la vita, si sa, è fatta di priorità", replica un altro evidentemente residente nella zona di Catania. Travolto dai commenti negativi , Salvini ha quindi provato a rimediare alla gaffe.

Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il #terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi. Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri! @emergenzavvf pic.twitter.com/vlBWxWrow7

Circa due ore dopo il selfie con pane e Nutella, il ministro dell'Interno ha condiviso tre post proprio riguardanti il sisma. I primi due ripresi dall'account ufficiale dei vigili del fuoco, il terzo di ringraziamento per il lavoro in corso. "Grazie agli oltre 100 vigili del vuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie - ha twettato - dopo i crolli per il terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi. Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri!".