Pensioni, Conte: "C'è l'impegno per una Quota 100 triennale"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene sulla questione della Quota 100 dopo le polemiche interne alla maggioranza. Secondo il premier, il Movimento 5 Stelle non ha mai proposto di porre fine alla riforma fiscale per le pensioni nel prossimo anno. "Non è all'ordine del giorno. Abbiamo preso un impegno su una misure triennale: questa e' la decisione che abbiamo preso", ha dichiarato a margine del Vinitaly a Verona.