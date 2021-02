Pd, Zingaretti: "Sì al governo e basta liti, l'Italia è in buone mani"

Ansa

"L'Italia è in buone mani. Il governo Draghi rappresenta una grande scommessa e il Pd lo sosterrà con impegno e lealtà, con i suoi contenuti programmatici e con i suoi ideali e valori". Lo ha spiegato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, precisando che "nella società italiana il Pd rimane per il futuro nettamente alternativo alla Lega e all'insieme della destra, non solo politicamente ma per valori e visione del mondo".