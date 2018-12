Pd, Renzi: "Basta scissioni, io non lavoro a qualcosa di diverso"

"Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all'ordine del giorno e non sto lavorando a qualcosa di diverso". Così l'ex premier Matteo Renzi ha ribadito la sua posizione, sottolineando come non voglia partecipare a "beghe di corrente". "Quello che conta - ha sottolineato - è continuare a lavorare tutti insieme. Basta parlarsi addosso mentre, fuori da qui, abbiamo un governo che sta portando l'Italia in recessione".