Pd, Commissione congresso: verso primarie il 3 marzo

La Commissione congressuale del Pd è orientata a proporre il 3 marzo come data per le primarie viste le complesse procedure previste dallo Statuto e le elezioni regionali in Abruzzo e Basilicata in programma a febbraio. La proposta verrà sottosposta alla Direzione nazionale di mercoledì prossimo. Tensioni sul tesseramento, sia sui termini entro cui iscriversi per poter votare nella prima fase, sia sulla possibilità di reintrodurre quello on-line.