Il Pd continua la sua battaglia politica in nome di una legge che rendi più facile la cittadinanza per i migranti. "Sappiamo che oggi alcune associazioni e reti di nuovi italiani hanno lanciato una iniziativa referendaria, non faremo mancare le nostre firme alla loro iniziativa", affermano Marwa Mahmoud (responsabile Partecipazione e Formazione politica) e Pierfrancesco Majorino (responsabile Politiche migratorie e Diritto alla casa).