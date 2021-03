Pd, Cacciari: se Zingaretti fa dietrofront sciagura delle sciagure

Ansa

"E` un punto di non ritorno, dopo una dichiarazione talmente eccezionale. Non è mai accaduto che un segretario di un partito in carica si esprimesse con tale durezza nei confronti del proprio partito e della propria classe dirigente. O si passa da un congresso di rifondazione oppure le dichiarazioni di Zingaretti sono un epitaffio". Lo ha detto Massimo Cacciari intervistato a Radio Cusano Campus.