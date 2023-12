Patto di Stabilità, l'Italia dice "sì" ma tuonano le opposizioni | Conte: "Meloni ci rifila un pacco"

Per Elly Schlein, si tratta di "un compromesso che ipoteca il futuro dell'Italia. Secondo Carlo Calenda, l'accordo in sede Ue rappresenta "una vittoria della Germania su tutti i fronti"

Secondo il leader del M5s, Giuseppe Conte , il premier Giorgia Meloni "sta rifilando all'Italia un pacco di stabilità che si tradurrà in un cappio al collo per il Paese". Scontenta anche la segretaria del Pd, Elly Schlein , che parla di un "cattivo compromesso che ipoteca il futuro dell'Italia ". Secondo il leader di Azione, Carlo Calenda , l'intesa in sede comunitaria rappresenta "una vittoria per la Germania su tutti i fronti".

Conte: "Meloni ci ha rifilato un 'pacco' di stabilità, torna l'austerità" Nel bocciare il governo per l'intesa sul nuovo Patto di Stabilità, Giuseppe Conte ha affermato di "aver sempre combattuto per contrastare le vecchie logiche di austerità e trasformare il Patto di stabilità e crescita in un Patto di crescita nella stabilità. Purtroppo da un anno se ne occupa Giorgia Meloni e il suo patriottismo a chiacchiere sta rifilando all'Italia un 'Pacco di stabilità' che si tradurrà in un cappio al collo per il Paese. Un Patto scritto dalla Germania, comunicato martedì dai ministri tedesco e francese, che hanno precisato che il ministro Giorgetti era stato informato".

Schlein: "L'accordo sul Patto farà molto male all'Italia" Secondo la leader del Pd, invece, Giorgia Meloni "mette una grande ipoteca sul futuro: quello sul Patto di Stabilità è un cattivo compromesso per l'Italia. Perché l'Italia è stata assente nel negoziato, l'Italia ha accettato a testa bassa l'accordo di Francia e Germania. Noi dovevamo batterci di più. Se torniamo ai rigidi parametri quantitativi è come se non avessimo imparato niente dalla pandemia. Avrebbero dovuto lottare molto più prima e io penso che questo è un accordo che farà molto male al nostro Paese".

