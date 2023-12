Patto di stabilità, Mattarella: "Servono ferma chiarezza e pazienza"

Sergio Mattarella auspica fermezza in vista del rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, il presidente della Repubblica dichiara: "Come ogni costruzione umana, l'Unione europea non è perfetta: è un cantiere permanente, da puntellare quotidianamente con il lavoro di tutti, unendo, insieme, resilienza, ferma chiarezza e pazienza, come necessario per la conclusione dei negoziati in atto per il Patto".