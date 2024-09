Sull'avvio della patente a crediti in edilizia per la sicurezza sul lavoro, per il ministro del Lavoro, Marina Calderone, non ci saranno rinvii come richiesto da alcuni emendamenti al dl omnibus. "Parla chiaro la norma - ha spiegato all'assemblea di Confindustria -. Parte il primo ottobre e su questo siamo tutti quanti impegnati a fare al meglio il nostro lavoro dando alle aziende e ai lavoratori la possibilità di avere uno strumento importante".