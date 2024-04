Ok regolamento par condicio in Vigilanza, le opposizioni insorgono

La commissione di Vigilanza Rai approva il regolamento sulla par condicio in vista delle Europee, con il voto contrario di tutte le opposizioni, che insorgono contro la maggioranza.

A scatenare le polemiche è il via libera a un emendamento di maggioranza sull'informazione governativa, che viene riformulato e prevede che per "i programmi di approfondimento informativo" l'applicazione della par condicio "faccia in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini il diritto a una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative". "Un grave strappo" lo definisce il Pd. Gli esponenti M5s attaccano: "Quando vogliono approvare qualcosa che gli interessa procedono come schiacciasassi rifiutando ogni tipo di mediazione".