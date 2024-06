"La fedeltà alla democrazia è da sempre un tratto distintivo delle Acli. Oggi ne abbiamo tanto bisogno". Lo ha detto Papa Francesco, nell'udienza alle Acli per i loro 80 anni. "Democratica - ha sottolineato Francesco - è quella società in cui c'è davvero un posto per tutti, nella realtà dei fatti e non solo nelle dichiarazioni e sulla carta".