Papa: "C'è chi parla di Dio ma lo smentisce nei fatti"

Il Papa mette in guardia da chi parla di Dio ma poi lo smentisce nei fatti.

"Nella nostra religiosità possono insinuarsi il tarlo dell'ipocrisia e il vizio di puntare il dito", ha detto nell'omelia della Messa a Malta. Alcuni "si erigono a paladini di Dio ma non si accorgono di calpestare i fratelli. In realtà, chi crede di difendere la fede puntando il dito contro gli altri avrà pure una visione religiosa, ma non sposa lo spirito del Vangelo".