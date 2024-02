Palù in polemica con il ministro Schillaci lascia la presidenza dell'Aifa

"Offensivo l'incarico di un anno"

Palù definisce inoltre "offensivo e umiliante" l’incarico alla presidenza dell'Aifa limitato a un anno. E spiega, sempre rivolgendosi al Cda Aifa: "Avendo concepito e promosso la riforma di Aifa, ho sentito il dovere di convocarvi per segnalarvi alcuni obiettivi che ritengo essenziali per rilanciare l'Agenzia: tra questi, una forte e qualificata rappresentanza di Aifa in seno alle commissioni europee e l'informatizzazione dei dati farmaco-economici".