Editoria, padre Benanti nuovo presidente della Commissione AI

Il costituzionalista ha lasciato l'incarico a seguito delle parole pronunciate dal premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. Professore della Pontificia Università Gregoriana, "Benanti - ha ricordato il sottosegretario Alberto Barachini - è l'unico italiano membro del Comitato AI delle Nazioni Unite. In questi mesi di lavoro ho potuto conoscere la sua competenza e il suo equilibrio. Per questo sono onorato che abbia accettato l'incarico".

L’ex presidente della Corte Costituzionale, in un’intervista, aveva parlato di rischi per la democrazia italiana. "Agli occhi degli elettori della destra populista le Corti finiscono per apparire espressione e garanzia di quelle minoranze che turbano il loro ordine», aveva detto Amato. «L’abbiamo visto in Polonia e Ungheria: le prime ad essere messe nella lista nera sono state le Corti europee, poi le Corti nazionali", le parole di Amato.

Nella conferenza di stampa di fine anno, il premier Meloni aveva preso le distanze dalla nomina di Amato, sottolineando che non fosse stata una sua iniziativa.