P.a., il ministro Zangrillo: "Promozioni non più solo per concorso, a decidere saranno anche i dirigenti"

In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, il ministro della Pubblica amministrazione dichiara di credere "in un'organizzazione sana, in cui chi ha la responsabilità del capitale umano si debba prendere anche quella di misurare il valore delle persone e fare la differenza tra chi merita e chi no".

Questo per attrarre soprattutto i giovani a lavorare nella pubblica amministrazione, "che aspirino a entrare in un'organizzazione capace di farli crescere. Rendere l'organizzazione più attrattiva significa quindi responsabilizzare i capi anche sulla valorizzazione del capitale umano".

Questo cambiamento secondo il ministro non comporta il rischio che si creino baronati. "Niente affatto. L'obiettivo è l'esatto contrario: vogliamo che a prevalere sia il merito - conclude - perché soltanto in questo modo le persone davvero capaci possono fare strada e, per riuscirci davvero, stiamo immaginando dei percorsi decisionali collegiali".