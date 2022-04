P.a., Brunetta firma la circolare: dal 1° maggio fine obbligo di mascherina FFP2

La circolare contiene indicazioni di carattere generale "per una corretta e omogenea applicazione" dell'ordinanza del ministro Speranza nei luoghi di lavoro pubblici.

L'uso della mascherina FFP2 è raccomandato

per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (allo sportello) e che sia sprovvisto di barriere protettive, per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti, per coloro che condividano la stanza con personale "fragile", e in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente. È raccomandato indossarla anche durante le riunioni in presenza, mentre si è in fila per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (per esempio bar interni o code per l'ingresso in ufficio), in ascensore o in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie.

La mascherina è invece considerata

non necessaria

in caso di attività svolta all'aperto, in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente, in ambienti ampi, anche comuni (come corridoi o scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.