Orlando: "L'occupazione deve essere di qualità, no ai 'lavoretti'"

Ansa

In una prospettiva "che guarda al futuro, l'occupazione deve essere di qualità". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando in audizione alle commissioni Lavoro e affari sociali della Camera, intervenendo sullo stato di attuazione del Pnrr. "Non possiamo accontentarci dei 'lavoretti' - ha chiarito - perché sarebbe una prospettiva regressiva, di un Paese che rinuncia a crescere e a migliorare la qualità della vita sociale".