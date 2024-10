Orban a Pontida: "Salvini un eroe europeo, il processo è una vergogna" | Il leader della Lega: "L'autonomia è legge, indietro non si torna"

Se continuerà l'immigrazione irregolare in Europa, "noi da Budapest i migranti li porteremo a Bruxelles e li deponiamo davanti agli uffici di Bruxelles. Se vogliono quei migranti che se li tengano!", ha detto il primo ministro ungherese, accolto a Pontida da numerosi applausi dei leghisti e cori "Orban Orban Orban". Poi ha aggiunto: "Non credete che sia impossibile, noi siamo l'esempio vivente", ricordando che "in Ungheria il numero dei migranti è zero, noi non diamo in mano altrui il nostro Paese. Non facciamo entrare gli illegali, noi difendiamo i confini. Chi vuole entrare deve aspettare il permesso e deve farlo fuori dai nostri confini". Sulle politiche sociali, ha affermato ancora Orban "da noi il padre è uomo e la madre è donna e questo resta così anche se la sinistra internazionale si mette contro. Oggi l'Ungheria è il Paese più sicuro d'Europa".