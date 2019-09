Orban: "In Italia il governo si è separato dal popolo"

"In Italia il governo si è separato dal popolo. Sta tornando la sinistra che sta facendo entrare i migranti e aumentare le tasse. Sempre gli stessi errori, non hanno imparato niente dal passato". Lo afferma il premier ungherese Viktor Orban, dal palco di Atreju. "Migranti? L'Ungheria è pronta ad aiutare l'Italia nella difesa dei confini e nei rimpatri nei Paesi d'origine, ma non possiamo farli entrare. Diciamo no alle quote di redistribuzione", aggiunge.