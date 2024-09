Open Arms, Matteo Salvini: "Imbarazzante, è processo all'Italia" | "Non patteggio, andrò fino in Cassazione"

"Non ho mai pensato di sentirmi imputato rischiando il carcere, io non ho paura per me no, rifarei tutto quello che ho fatto - ha precisato il leader leghista -. Se mi condannassero a 6 anni finirei in carcere per almeno due anni, ma sono convinto che la maggioranza degli italiani è con me. È un processo all'Italia. Quello che mi è pesato in queste 48 ore (dalla richiesta dei pm, ndr) è stato spiegare ai miei figli cosa stava succedendo". E ancora: "A loro ho spiegato che ci sono tre gradi di giudizio, che credo nella magistratura e lo dico senza ridere troppo ma è una richiesta che neanche uno stupratore...". E ha ribadito: "Non ho paura ma ritengo assurdo questo processo". E alla domanda del conduttore che gli chiede se ci potrebbero essere ripercussioni sul governo in caso di condanna, Salvini replica deciso: "Nell'immediato no".