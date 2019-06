Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina, da Mattarella a Conte applauso all'Italia

Moavero: "Farnesina fiera di aver contribuito" - "Grande soddisfazione per l'assegnazione delle Olimpiadi 2026! E' un risultato importantissimo per l'Italia, frutto di un eccellente lavoro di squadra, al quale la Farnesina e la sua rete diplomatica sono fiere di aver contribuito". Lo afferma in un tweet il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.



Centinaio: "Occasione d'oro per l'Italia" - "Una bellissima notizia e un'occasione d'oro per il nostro Paese. Sono entusiasta per il verdetto, grazie a questa candidatura sarà possibile rilanciare e sviluppare i nostri territori soprattutto dal punto di vista turistico. I grandi eventi come questo rappresentano, infatti, l'opportunità per mobilitare importanti investimenti pubblici e privati, inducendo rilevanti effetti economici immediati o di lungo periodo in molti settori, tra i quali il turismo". Questo il commento del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.



Zaia: "Il risultato è arrivato" - "Ci sono stati anche momenti nei quali sembrava che saltasse tutto, però il risultato è arrivato. Noi siamo già partiti per i Giochi, non si arriva con un dossier così se non si è già partiti". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Con Conte - aggiunge - abbiamo parlato tante volte insieme, ci siamo incontrati, anche nei momenti difficili, perché questa candidatura ha avuto anche momenti complicati, ma noi abbiamo tenuto il punto e il risultato è arrivato".