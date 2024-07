Olimpiadi e transgender, ministro Roccella: preoccupano criteri variabili sugli atleti

Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, critica la decisione di lasciar gareggiare un'atleta transgender contro un'altra atleta donna. Il caso è scoppiato dopo le polemiche sulla partecipazione al torneo olimpico di pugilato delle due atlete transgender Imane Khelif e Lin Yu-ting, recentemente escluse dai Mondiali per non aver superato il "gender test". In particolare, giovedì Khelif dovrà affrontare l'azzurra Angela Carini nella categoria pesi welter. "Desta grande preoccupazione sapere che, durante i giochi Olimpici a Parigi, in gare di pugilato femminili siano state ammesse due persone transgender, uomini che si identificano come donne, e che, in competizioni recenti, erano state invece escluse", afferma. "Sorprende che non vi siano, a livello internazionale, criteri certi, rigorosi e uniformi, e che proprio alle Olimpiadi, evento simbolo della lealtà sportiva, possa esserci il sospetto, e assai più del sospetto, di una competizione impari e persino potenzialmente rischiosa per una dei contendenti", prosegue Roccella. "Il Coni si è attivato con il Comitato olimpico internazionale affinché i diritti di tutti gli atleti e le atlete siano conformi alla Carta Olimpica e ai regolamenti sanitari" è invece la nota del Comitato olimpico nazionale italiano, senza alcun riferimento esplicito.