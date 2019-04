Ok del Cdm al ddl dissesto, ministro Costa: razionalizzata normativa

"Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il ddl 'cantiere ambiente' che è la risposta corposa, strutturata e sostanziale al dissesto idrogeologico". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, precisando che il ddl ha l'obiettivo di "razionalizzare la normativa vigente in quanto, allo stato attuale, manca una legge quadro sul tema mentre vi sono numerose disposizioni frammentate e disarticolate".